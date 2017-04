Le neuroscientifique Daniel Levitin démontrait brillamment dans son ouvrage "De la note au cerveau", à quel point, à l'adolescence, se gravent dans notre cerveau des références musicales qui vont nous accompagner toute notre vie. Généralement associées à un groupe particulier, ou à l'un de leurs albums, les morceaux fonctionnent comme les clés de serrures secrètes fichées dans notre tête. Une musique s'empare de nous, à jamais, et pour certains, va même orienter toute la vie. Ainsi en va-t-il pour moi du premier Doors, premier Lp tout court d'une longue collection, et marqueur indélébile, révélateur vécu comme secret d'un monde parallèle jusque là ignoré dont j'avais dès lors les clés prometteuses. Depuis, de manière presque mécanique, je vais acheter n'importe quel exemplaire croisé dans un marché aux puces, comme s'il était d'une certaine manière déjà à moi. Et prêter attention il va de soi aux rééditions successives, faisant cependant le tri entre vraies découvertes et simple marketing, les premières associant toujours l'ingénieur du son génial sorcier Bruce Botnick.



Cette fin mars 2017 marque les cinquante ans de l'album, et la Warner a mis les petits plats dans les grands, confiant à Rhino et Bill Inglott (et évidemment à Bruce Botnick), le soin de fêter dignement l'évènement. "The Doors: 50th Anniversary Deluxe Edition" publié ce 31 mars 2017 est un luxueux coffret au format 33 tours. Il comprend le déjà connu mix stéréo de l'album, ici sur support Cd et Lp, remastérisé par Botnick en 2008,un Cd live des concerts du Matrix eux aussi cinquantenaires (mars 1967) et eux aussi connus, sauf que les bandes originales ont été retrouvées et le son à présent honnête. Ce Cd live reprend dans leur ordre original huit des onze morceaux du Lp (seuls manquent "I looked at you”, “End of the night" et “Take it as it comes”).



Et enfin, la nouveauté de taille, le cœur de ce coffret, l'élément que l'on regarde, avide de promesses et de sensations : la version mono. Et comme on s'y attend, avec un son compact, tranchant, elle tue : des saturations de guitare de Krieger en écho au pédalier âpre de Manzarek ("Break on through"), un ping-pong alerte des deux mêmes ("Alabama song"), une batterie qui semble s'échapper de toutes parts (“I looked at you”), un Krieger encore qui extirpe de ses tripes son solo ("Soul kitchen"). Et à l'opposé, "End of the night" et "Crystal ship", morceaux déjà très spatiaux qui trouvent une nouvelle amplitude inattendue, vagues mouvantes qui ne donnent autre envie que s'y noyer. Quant à la voix de Morrison, il suffit de se contenter de "Back door man", quand elle s'extirpe plaintive de ténèbres informes, la guitare de Krieger elle aussi médusée, totalement sous le charme.



NB : anecdotique en regard, mais bonne surprise, le coffret est agrémenté de pas mal de photos nouvelles







The Doors: 50th Anniversary Deluxe Edition



Disque 1 Mix original stéréo



Disque 2 Mix original mono



1. “Break on through (to the other side)”

2. “Soul kitchen”

3. “The crystal ship”

4. “Twentieth century fox”

5. “Alabama song (whisky bar)”

6. “Light my fire”

7. “Back door man”

8. “I Looked at you”

9. “End of the night”

10. “Take it as it comes”

11. “The end”



Disque 3 Live at the Matrix, 7 Mars 1967



1. “Break on through (to the other side)”

2. “Soul kitchen”

3. “The crystal ship”

4. “Twentieth Century Fox”

5. “Alabama song (whisky bar)”

6. “Light my fire”

7. “Back door man”

8. “The end”



LP Mix original mono