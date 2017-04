Partie prenante du mouvement folk new yorkais du début des sixties, Ramblin' Jack Elliott paraissait le plus rude de tous, le plus proche d’un folk à l’os, la voix rugueuse et parfois paresseuse, et ses tout premiers albums chez Vanguard (1963, 64) et Elektra dès 1965 (où il fut signé en même temps que ses compères folk du même mouvement Tom Rush et Tim Buckley) respiraient une authenticité de terroir dont les autres folkeux s’exonéraient petit à petit. Morello réédite ces deux Lp de 1968, "Young Brigham" et 1970, "Bull Durham sacks & railroad tracks".

Ramblin' Jack Elliott y laisse une impression mitigée de dilettante se contentant de reprises de classiques tout-terrain de Dylan (le plus souvent), Tim Hardin, Woody Guthrie, Johnny Cash... ponctuant souvent ses morceaux d’une introduction parlée, qui peut vite lasser. On sauvera cependant quelques moments où la grâce affleure, ainsi cette reprise de "If i were a carpenter" de Tim Hardin, à apprécier ci-dessous.





RAMBLIN JACK ELLIOTT If i were a carpenter (Audio seul 1968)