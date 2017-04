Soft & Sunshine Pop 1969 Album Original + Bonus Un CD Cherry Red > RPM / Import Cherry Red 2017

WEB Label Cherry Red > RPM Mortimer On our way home par Francois Branchon le 24/03/2017



Note: 9.0 Acheter





Un coup à ne jamais se remettre ! Les trois jeunes Américains de Mortimer (trio new-yorkais auteur d'un premier album confidentiel en 67) quittent les Usa pour l'Angleterre en 68 et vont y vivre en quelques semaines une aventure des plus romanesques. Elle démarre en conte de fées dans les bureaux d'Apple Music, label des Beatles, qu'ils visitent en quête d'un contrat. Sans maquette, ils jouent live dans un bureau, George Harrison de passage dans le couloir les entend, passe la tête et lance "Signez-les absolument !".

Le groupe se retrouve en studio, avec un producteur pointu (Peter Asher) et enregistre un album complet, entièrement composé par leurs soins, et pour lequel Lennon et McCartney offrent une chanson inédite, "On our way home", qui ouvrira le LP. Comment ne pas rêver !



Le cauchemar se nomme Allen Klein, nouveau patron d'Apple en 69, arrivé pour mettre de l'ordre dans la maison et qui décide de faire table rase du catalogue.

L'album de Mortimer ne sortira donc jamais, et les Beatles reprendront leur morceau, changé en "Two of us", qui ouvre l'album "Let it be".



Ce n'est qu'en cette année 2017 qu'est exhumé et enfin publié ce second album de Mortimer.

Le plus extravagant est le comportement d'Allen Klein, autant humain qu'artistique : comment se priver et priver les amateurs de soft et sunshine pop d'un album aussi fin, entièrement acoustique, aux chansons aussi bien troussées. La connerie humaine est bien sans limite.



Les amateurs de Harmony Grass, The Left Banke ou de The Association, on se précipite !





MORTIMER L'histoire de l'album