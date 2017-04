New Age 1980 Album Original Un CD Cherry Red > Esoteric / Import Cherry Red 2017

Gandalf Journey to an imaginary land par Anton Makassar le 16/01/2017



A la croisée d'un Tangerine Dream pour la spatialité de la chose, d'un Mike Oldfield pour son architecture, d'un Kitaro pour la dérive vaguement new age des sonorités, mais sans descendre aussi bas que les productions son et lumières d'un JM Jarre, l'Autrichien multi-instrumentiste Hans Strobl publie bien après la bataille (1980) sous le pseudonyme de Gandalf, ce premier album solo chez Warner Autriche, ambient progressif qui s'adresse exclusivement aux fanatiques des nappes sonores et des petites fées qui dansent sur la mousse des forets.

Ce sera un début de carrière à succès, que Gandalf poursuivra avec deux autres albums chez Warner, puis une pelletée d'autres depuis, franchement new age ceux-ci...



Remastérisé par Esoteric, avec visuel original et livret bien fourni (commentaires à postériori de Hans Strobl).







GANDALF Departure (Audio seul 1980)