Well i ask you - The complete 60's recordings

Eden Kane, chanteur idole dans l'Angleterre du début des 60's (et frère du chanteur Peter Sarstedt), voix veloutée et costard blanc, appartenait à l'écurie de Larry Parnes, un impresario impressionné par le management du Colonel Parker et son gigantesque succès avec Elvis Presley. Chaque poulain de l'écurie est sous pseudo - (Tommy) Steele, (Georgie) Fame, (Billy) Fury, (Marty) Wilde, (Vince) Eager, (Duffy) Power... - tous en référence à la fureur de vivre américaine, mythe de James Dean quand tu nous tiens ! (Par chez nous au même moment, Hallyday s'accrochera aux mêmes branches).



Comme tous les chanteurs pour teenagers de l'époque, Eden Kane sera balayé par la vague de 65 (Beatles, Stones, Animals etc...). Il tentera des retours, qui n'intéresseront plus guère que les anciennes minettes devenues ménagères. Juste avant l'ouragan, il aura eu quelques titres sympathiques ("A new kind of lovin" 1962, "I told you" 1962) et en janvier 1964 un beau tube aux guitares twangy, "Boy's cry", repris en français dans la foulée par Richard Anthony, le spectorien "Les garçons pleurent" enregistré aux Studios Abbey Road par Ivor Raymonde.







EDEN KANE Anew kind of lovin (Audio seul 1962)





EDEN KANE Boy's cry (Audio seul 1964)





RICHARD ANTHONY Les garcons pleurent (Audio seul 1964)