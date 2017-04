Actrice toujours en activité, avec une carrière débutée en 1961 avec Frank Capra ("Milliardaire pour un jour") et passée par le cinéma européen, notamment les débuts de Dino Risi ("L'homme à la Ferrari" et "Le prophète", 1967 et 68, les deux avec Vittorio Gassman comme partenaire) - Ann-Margret, Suédoise naturalisée américaine mène en parallèle depuis déjà 1962 à Nashville une carrière de chanteuse assez discrète. Elle se fait remarquer une première fois des amateurs de rock en 1964 quand elle partage l'affiche de "Viva Las Vegas" avec Elvis Presley, une deuxième en 69 quand elle devient une des égéries de Lee Hazlewood (LP "The cowboy and the lady") et une fois encore en 75 quand elle est au cinéma la mère de Tommy (tiré des Who par Ken Russell).

En 1964 et 66, Ann-Margret cumule ses deux casquettes à l'occasion de deux super productions : "The pleasure seekers" de Jean Negulesco et "The swinger" de George Sidney et son ahurissant intermède péplum hippie. Les deux bande-sons composées par des pointures du genre - Newman et Courage (futurs compositeurs de Star Trek) assez hispanisants pour l'un et André Prévin pour l'autre - avec des arrangements de Quincy Jone, sont ici rééditées par él. Entre légèreté innocente à la Claudine Longuet et cabaret cuir à la Emma Peel, Ann-Margret y promène une voix douce mais toujours un peu distante, d'une reprise fine de Willie Dixon ("I just want to make love to you") à la croonerie assumée ("The good life" de Sacha Distel).